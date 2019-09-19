Xiaomi официально объявила о 8К-разрешении в своих новых телевизорах

Еще о телевизорах известно то, что будет представлено сразу две модели: на 55 и 65 дюймов. Никакой другой информации ни о цене, ни о дате старта продаж новых Xiaomi Mi TV Pro пока нет — будем ждать 24 сентября, чтобы услышать обо всем этом прямо со сцены.