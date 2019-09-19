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Телевизоры
Сегодня 07:50

Xiaomi официально объявила о 8К-разрешении в своих новых телевизорах

Возможно, это будут самые дешевые 8К-телевизоры на рынке
Уже на следующей неделе, 24 сентября, Xiaomi проведет презентацию, в рамках которой, помимо всего прочего, представит и новую линейку фирменных телевизоров — Xiaomi Mi TV Pro. Уже только одно название новинки предполагает, что новые телевизоры будут заметно отличаться от своих предшественников. И вот, новый тизер-постер, опубликованный самой компанией, подтвердил давно ходившие по сети слухи о главной особенности линейки.

Да, Mi TV Pro получат матрицы с разрешением в 8К. Обычно подобного уровня телевизоры стоят каких-то умопомрачительных денег, но учитывая, что в данном случае речь идет о продукте от Xiaomi, вполне вероятно, что Mi TV Pro окажется более привлекательным в сравнении с конкурентами в плане цены. В конце концов, невысокая стоимость продуктов — главная фишка всей выпускаемой компанией продукции.

Еще о телевизорах известно то, что будет представлено сразу две модели: на 55 и 65 дюймов. Никакой другой информации ни о цене, ни о дате старта продаж новых Xiaomi Mi TV Pro пока нет — будем ждать 24 сентября, чтобы услышать обо всем этом прямо со сцены.

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