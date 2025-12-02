Xiaomi открыла предзаказ на сверхдешевые 4K-телевизоры со 144 Гц Redmi SMART TV A Pro (2025)

Ключевыми особенностями новинок стали разрешение 4K, частота обновления 144 Гц и поддержка MEMC для плавного изображения.

Дисплей покрывает 94% цветового пространства DCI-P3, а за производительность отвечает четырехъядерный процессор ARM Cortex-A55 с графикой Mali G57 MC1.

Телевизоры оснащены 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ постоянки и поддержкой Wi-Fi 6. Встроен голосовой помощник XiaoAI. При этом цены остаются крайне доступными:

43" — $195

50" — $230

55" — $260

65" — $340

75" — $460

С учетом характеристик, Redmi SMART TV A Pro (2025) превращается в одно из самых выгодных предложений в бюджетном сегменте 4K-телевизоров.