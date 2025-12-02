Опубликовано 12 февраля 2025, 08:071 мин.
Xiaomi открыла предзаказ на сверхдешевые 4K-телевизоры со 144 Гц Redmi SMART TV A Pro (2025)Цена стартует со $195
Xiaomi начала принимать предзаказы на новую линейку бюджетных телевизоров Redmi SMART TV A Pro (2025). Покупателям доступны модели с диагоналями 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов.
Ключевыми особенностями новинок стали разрешение 4K, частота обновления 144 Гц и поддержка MEMC для плавного изображения.
Дисплей покрывает 94% цветового пространства DCI-P3, а за производительность отвечает четырехъядерный процессор ARM Cortex-A55 с графикой Mali G57 MC1.
Телевизоры оснащены 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ постоянки и поддержкой Wi-Fi 6. Встроен голосовой помощник XiaoAI. При этом цены остаются крайне доступными:
- 43" — $195
- 50" — $230
- 55" — $260
- 65" — $340
- 75" — $460
С учетом характеристик, Redmi SMART TV A Pro (2025) превращается в одно из самых выгодных предложений в бюджетном сегменте 4K-телевизоров.