Телевизоры
Опубликовано 12 февраля 2025, 08:07
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Xiaomi открыла предзаказ на сверхдешевые 4K-телевизоры со 144 Гц Redmi SMART TV A Pro (2025)

Цена стартует со $195
Xiaomi начала принимать предзаказы на новую линейку бюджетных телевизоров Redmi SMART TV A Pro (2025). Покупателям доступны модели с диагоналями 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов.
Xiaomi открыла предзаказ на сверхдешевые 4K-телевизоры со 144 Гц Redmi SMART TV A Pro (2025)
© ITHome

Ключевыми особенностями новинок стали разрешение 4K, частота обновления 144 Гц и поддержка MEMC для плавного изображения.

Дисплей покрывает 94% цветового пространства DCI-P3, а за производительность отвечает четырехъядерный процессор ARM Cortex-A55 с графикой Mali G57 MC1.

Телевизоры оснащены 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ постоянки и поддержкой Wi-Fi 6. Встроен голосовой помощник XiaoAI. При этом цены остаются крайне доступными:

  • 43" — $195
  • 50" — $230
  • 55" — $260
  • 65" — $340
  • 75" — $460

С учетом характеристик, Redmi SMART TV A Pro (2025) превращается в одно из самых выгодных предложений в бюджетном сегменте 4K-телевизоров.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
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