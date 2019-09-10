Xiaomi открыла продажи недорогого телевизора с 70-дюймовым экраном

Спрос на новинку выдался настолько большим, что компания едва ли успевала отгружать в магазины максимальное количество телевизоров к сегодняшнему дню.

В Китае ежемесячно продается около 30 000 70-дюймовых телевизоров, а по словам главы бренда Redmi Лу Вейбинг, Redmi TV увеличит объем внутреннего рынка телевизоров данного сегмента в два раза. Что касается технических характеристик, Redmi TV имеет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флэш-памяти. Телевизор базируется на четырехъядерном 64-разрядном процессоре Amlogic и графическим процессором Mali-450 MP3. Цена нашумевшего умного телевизора составила 530 долларов.