Xiaomi отправляет специально обученную команду грузчиков для доставки гигантского телевизора Redmi Max 98

По крайней мере именно об этом рассказал китайский блогер Ван Циру, занимающийся созданием обзоров на различную электронику и технику. По его словам, купить телевизор не составило никакого труда. Куда больше вопросов возникло в процессе доставки новинки — для этого Xiaomi отправила к пользователю специально обученную команду профессионалов, состоящую из 4-х человек.

При этом, что интересно, сама компания прямо заявляет, что она берет на себя все расходы на покрытие любого ущерба, нанесенного дому или квартире при доставке и установке телевизора.

Напомним, что Redmi Max 98 оснащен 98-дюймовым дисплеем с разрешением 4К, имеет охват 85% цветового пространства NTSC и обладает динамической контрастностью 140 000:1. Более того, экран занимает 98,8% фронтальной панели телевизора. Но самое “завораживающее” в устройстве, это его цена — за гигантский телевизор Redmi в Китае просят 2825 долларов.