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Телевизоры
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Xiaomi отправляет специально обученную команду грузчиков для доставки гигантского телевизора Redmi Max 98

А также заявляет о готовности покрыть любые издержки при нанесении урона жилищу при его установке
В сети появилась крайне интересная информация о процессе “выгрузки” гигантского телевизора Redmi Max 98 — судя по всему, для того, чтобы осуществить его доставку, Xiaomi отправляет специально обученную команду грузчиков.

По крайней мере именно об этом рассказал китайский блогер Ван Циру, занимающийся созданием обзоров на различную электронику и технику. По его словам, купить телевизор не составило никакого труда. Куда больше вопросов возникло в процессе доставки новинки — для этого Xiaomi отправила к пользователю специально обученную команду профессионалов, состоящую из 4-х человек.

При этом, что интересно, сама компания прямо заявляет, что она берет на себя все расходы на покрытие любого ущерба, нанесенного дому или квартире при доставке и установке телевизора.

Напомним, что Redmi Max 98 оснащен 98-дюймовым дисплеем с разрешением 4К, имеет охват 85% цветового пространства NTSC и обладает динамической контрастностью 140 000:1. Более того, экран занимает 98,8% фронтальной панели телевизора. Но самое “завораживающее” в устройстве, это его цена — за гигантский телевизор Redmi в Китае просят 2825 долларов.

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