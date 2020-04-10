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Телевизоры
Сегодня 15:36

Xiaomi показала на видео, как ее огромный 100-дюймовый телевизор собирается полностью в автоматическом режиме

Выглядит это все, конечно, очень футуристично
Буквально вчера, пускай и только в Китае, начались продажи огромного умного телевизора Xiaomi со 100-дюймовым экраном — Redmi Max 98. Сейчас же компания показала на видео, как данное устройство собирается полностью в автоматическом режиме при помощи роботов.

Что интересно, из-за размеров Redmi Max 98, пространство, необходимое для его сборки, примерно в 10 раз больше, чем у обычных телевизоров. Также сама линия сборки отличается увеличенной сложностью и улучшениями — все это сделано для того, что Xiaomi могла производить подобный девайс полностью в автоматическом режиме без использования человеческого труда.

Напомним, что 98-дюймовый гигант имеет разрешение 4К, а также 85-процентный охват цветового пространства NTSC. Динамическая контрастность телевизора также удивляет, так как составляет 140 000:1. Еще одним вау-фактором устройства является его безрамочность — экран занимает 98,8% фронтальной панели телевизора. Что же касательно цены, то за Redmi Max 98 просят 2 825 долларов или 208 тыс рублей.

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