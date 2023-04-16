Xiaomi пообещала открыть «новую эру» со своим MiniLED-телевизором Mi Master 86 Mini LED

Xiaomi пообещала открыть «новую эру» со своим MiniLED-телевизором Mi Master 86 Mini LEDОсталось дождаться соответствующей презентации
Издание ITHome сообщило, что Xiaomi планирует провести мероприятие по выпуску новых продуктов под названием «Сияние света» уже на днях — 18 апреля.
Фото: ITHome
В рамках этого мероприятия ожидается анонс Xiaomi 13 Ultra, серии планшетов Xiaomi Pad 6 и фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 8.
Внезапно, не дожидаясь мероприятия, официальный аккаунт Xiaomi в Weibo объявил, что на презентации также будет представлен 86-дюймовый телевизор Xiaomi Master с технологией MiniLED, который, по словам производителя, откроет «эру точной цветопередачи».
Согласно информации от Xiaomi, новый 86-дюймовый Mini LED телевизор будет оснащён новейшим фирменным графическим движком и профессиональным дисплеем с высокой точностью цветопередачи, поддерживающим синхронизацию цвета между несколькими устройствами.
Официальные источники пока не раскрыли больше деталей о новых продуктах.