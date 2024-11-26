Xiaomi представил новые умные телевизоры серии Redmi Smart TV X

Серия Redmi Smart TV X имеет 4K Ultra HD экраном с высокой четкостью и цветопередачей. Встроенная технология улучшения контраста и яркости оптимизирует визуальные эффекты.

Телевизоры работают на операционной системе Xiaomi HyperOS 2, которая поддерживает интеграцию с другими умными устройствами. Пользователи могут воспользоваться улучшенными функциями искусственного интеллекта (ИИ), такими как голосовое управление и рекомендации контента. Система также включает в себя помощника Xiao Ai, который выполняет задачи, такие как приглушение звука при звонках или настройка освещения.

Модели оснащены флагманским чипсетом MT9655 и процессором с четырьмя ядрами A73. В дополнение к 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, телевизоры поддерживают Wi-Fi 6 для быстрого соединения.

Для защиты глаз Xiaomi внедрила технологию Qingshan Eye Care, которая минимизирует нагрузку на зрение за счет регулирования яркости, контраста и синего света.

Телевизоры поддерживают 4K HDR, Dolby Vision и имеют систему звука DTS: X.

На данный момент Redmi Smart TV X доступны в Китае с ценами от 2 179 юаней ($ 301) за модель с диагональю 55 дюймов.