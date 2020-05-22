Xiaomi представила 43-дюймовый "умный" телевизор по цене ниже большинства смартфонов бренда

Mi TV 43 оснащен (как можно понять из названия) 43-дюймовым FullHD-дисплеем, очень тонкими рамками, а также стереодинамики с технологией DTS Sound. Основывается телевизор на базе 64-разрядного двухъядерного процессора, а на борту имеет 1 ГБ оперативной и 8 ГБ внутренней памяти. Есть у новинки поддержка Wi-Fi, но при этом, в отличие от более дорогих вариантов, отсутствует поддержка Bluetooth.