Телевизоры
Сегодня 11:41
Xiaomi представила 43-дюймовый "умный" телевизор по цене ниже большинства смартфонов бренда
Девайс обойдется почти на 50 долларов дешевле, чем Redmi Note 9 Global
Буквально вот-вот случилось то, чего мало кто ожидал от Xiaomi — компания представила новый 43-дюймовый "умный" телевизор по цене ниже большинства смартфонов бренда.
Mi TV 43 оснащен (как можно понять из названия) 43-дюймовым FullHD-дисплеем, очень тонкими рамками, а также стереодинамики с технологией DTS Sound. Основывается телевизор на базе 64-разрядного двухъядерного процессора, а на борту имеет 1 ГБ оперативной и 8 ГБ внутренней памяти. Есть у новинки поддержка Wi-Fi, но при этом, в отличие от более дорогих вариантов, отсутствует поддержка Bluetooth.
Цена на Mi TV 43 составляет 155 долларов, что меньше, чем стоимость большинства смартфонов Xiaomi. Так, например, Redmi Note 9 Global, один из самых недорогих девайсов бренда, прямо сейчас продается от 199 долларов, т.е. на 44 доллара дороже телевизора.