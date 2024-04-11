Xiaomi представила гигантский 100-дюймовый телевизор Redmi Max 2025 за $1250

Новинка уже доступна для предзаказа по цене $1250, а официальные продажи начнутся 18 апреля. До 30 апреля покупатели также получат в подарок звуковую систему Xiaomi TV Speaker 3.1 стоимостью $200.

Гигантский телевизор может похвастаться 100-дюймовым 4K-дисплеем и мощным 4-ядерным процессором A73 в сочетании с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Дисплей покрывает 94% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает игры в высоком разрешении благодаря HDMI 2.1, режиму с частотой обновления 240 Гц и компенсации движения MEMC 4K 120 Гц. Технология переменной частоты обновления VRR 144 Гц обеспечит плавность игрового процесса.

Redmi MAX 100 2025 также оснащен технологией защиты зрения Xiaomi, позволяющей настраивать цветовую температуру. Телевизор работает на фирменной операционке Xiaomi — HyperOS — с поддержкой Dolby Vision и Filmmaker Mode для качественного просмотра киноконтента.