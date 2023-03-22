Xiaomi представила гигантский 65-дюймовый телевизор всего за 33 тыс рублей в Китае

Xiaomi представила гигантский 65-дюймовый телевизор всего за 33 тыс рублей в КитаеЕсть и 75-дюймовая версия за 45 тыс рублей
Xiaomi представила сразу два новых телевизора — S65 и S75. Пока что на китайском рынке.
Фото: ITHome
Как можно понять из названия моделей, это 65- и 75-дюймовые «умные» телевизоры. Обе модели оснащены 4K-дисплеем и множеством игровых функций. Частота обновления экрана у устройств одинаковая — 144 Гц.
Панели поддерживают 94% DCI-P3 и технологию Dolby Vision, а также компенсацию движения MEMC. Звуковая система включает два динамика Dolby Atmos общей мощностью 25 Вт.
В основе телевизоров лежит четырёхъядерный процессор ARM Cortex-A73, а также 3 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти. Обе модели работают под управлением операционной системы Android TV.
Что же до цен, то Xiaomi S65 стоит 435 долларов (около 33 тыс рублей), а модель S75 — 580 долларов (около 45 тыс рублей). Телевизоры уже доступны для покупки.