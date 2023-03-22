Xiaomi представила гигантский 65-дюймовый телевизор всего за 33 тыс рублей в Китае

Как можно понять из названия моделей, это 65- и 75-дюймовые «умные» телевизоры. Обе модели оснащены 4K-дисплеем и множеством игровых функций. Частота обновления экрана у устройств одинаковая — 144 Гц.

Панели поддерживают 94% DCI-P3 и технологию Dolby Vision, а также компенсацию движения MEMC. Звуковая система включает два динамика Dolby Atmos общей мощностью 25 Вт.