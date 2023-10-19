Xiaomi представила гигантский 85-дюймовый 4К-телевизор с 120 Гц экраном и ценой чуть выше $800

Устройство можно купить в Китае по цене всего $820. При этом телевизор оснащён 4K-дисплеем с углом обзора 178° и разрешением 3840 × 2160 пикселей. В режиме «конкуренции» он может предложить частоту обновления 120 Гц.

По части характеристик, устройство работает на четырёхъядерном процессоре Cortex-A55 и графическом процессоре G52 (2EE) MC1.

Телевизор оборудован 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней. Также он поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.0.

Среди интерфейсов присутствуют два порта HDMI, два USB, один AV и другие необходимые разъёмы. Для звука предусмотрены встроенные динамики мощностью 10 Вт.

Данный релиз дополняет уже существующую линейку телевизоров A Pro от Xiaomi, в которую входят модели с диагональю 75, 65, 55 и 43 дюйма.