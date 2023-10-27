Xiaomi представила гигантский 85-дюймовый MiniLED-телевизор на новейшей системе Hyper OS

Этот гигантский 85-дюймовый MiniLED-телевизор не только поражает своими размерами, но и работает на новейшей операционной системе Hyper OS.

Телевизор обладает впечатляющими характеристиками: 1440p разрешение для подсветки, пиковая яркость в 2400 нит, а также поддержка 4K разрешения и частоты обновления экрана 144 Гц.

Всё это обеспечивает невероятно четкое и яркое изображение, делая просмотр контента настоящим удовольствием.

Внутри телевизора находится четырёхядерный процессор A73, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутреннего хранилища для приложений и контента. Система Hyper OS, на которой работает телевизор, обещает значительное улучшение производительности, ускорение работы приложений на 25% и увеличение скорости перемотки на 31%.

Телевизор также оборудован 30-ваттной аудиосистемой, а для тех, кто ищет ещё более мощный звук, компания предлагает акустическую систему Xiaomi TV Speaker 5.1.4.

Цена самого телевизора составляет 7999 юаней (около 100 тыс рублей), что делает его относительно доступным для широкого круга потребителей, желающих получить качественный и технологичный продукт от известного бренда.