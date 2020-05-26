Xiaomi представила недорогие флагманские телевизоры Redmi

Известно, что вся серия оснащена качественной звуковой системой с четырьмя широкополосными громкоговорителями, мощность которых достигает 50 Вт. Телевизоры работают на базе CPU с двумя ядрами Arm Cortex-A73 и еще двумя Cortex-A53. Что касается памяти, то устройства получили 2 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней. Сама линейка, которая позиционируется компанией как “флагман для молодежи”, представлена в трех моделях, а именно на 50, 55 и 65 дюймов.

Старшая модель линейки стоит порядка 465 долларов, однако первые покупатели могут урвать ее на 45 долларов дешевле. Модель на 55 дюймов, в свою очередь, оценена в 320 долларов или в 280 для тех, кто окажется в числе первых покупателей.