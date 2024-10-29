Xiaomi представила новое поколение Mini-LED телевизоров S Pro

Новинки получили дисплеи с яркостью до 3000 нит и поддержкой 3000 зон подсветки, что обеспечивает невероятную чёткость и контрастность изображения.

За качество картинки отвечает собственный чип Xiaomi XM9000, который позволяет управлять 16-битной подсветкой и улучшает визуальную детализацию.

Телевизоры поддерживают 4K при 144 Гц, а также имеют частоту обновления до 240 Гц в игровом режиме, что делает их отличным выбором для любителей динамичных игр.