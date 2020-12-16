Xiaomi представила новый 55-дюймовый QLED-телевизор за 55 тыс рублей
Устройство называется вполне стандартно для компании — Mi QLED TV 4K. В основу телевизора, как можно понять из названия, легла технология квантовых точек. Среди прочих характеристик нового Mi TV можно отметить 100% охват цветового пространства NTSC, а также 95% охват пространства DCI-P3. Производитель также заявляет о наличии поддержки HDR 10+ и Dolby Vision.
Xiaomi Mi QLED TV 4K базируется на MediaTek MT9611, за графику в котором отвечает Mali G52 MP2. Завляется, что оперативной памяти в телевизоре 2 ГБ, а постоянной — 32 ГБ. Из беспроводных модулей можно отметить Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Операционная система — Android 10 с фирменной оболочкой PatchWall.
Цена устройства составляет 750 долларов по предзаказу, что равняется примерно 55 тыс рублям.