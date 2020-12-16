Xiaomi представила новый 55-дюймовый QLED-телевизор за 55 тыс рублей

Устройство называется вполне стандартно для компании — Mi QLED TV 4K. В основу телевизора, как можно понять из названия, легла технология квантовых точек. Среди прочих характеристик нового Mi TV можно отметить 100% охват цветового пространства NTSC, а также 95% охват пространства DCI-P3. Производитель также заявляет о наличии поддержки HDR 10+ и Dolby Vision.