Телевизоры
Сегодня 16:50
Xiaomi представила почти 100-дюймовый 4K-телевизор за 220 тыс рублей
Выглядит устройство, конечно, очень внушительно
Буквально сегодня Xiaomi анонсировала свой новый доступный флагман — Redmi K30 Pro. Но вместе с ним компания также показала и свой новый телевизор, который может похвастаться почти 100-дюймовым 4К-дисплеем. И ценой, которая скорее удивляет, чем радует.
Если быть более точным, то Redmi Max 98 оснащен дисплеем размером 98 дюймов и оценен в немалые 200 тыс рублей. Зато за эту сумму телевизор может предложить 85-процентный охват цветового пространства NTSC, а также тем, что в основу устройства лег процессор, построенный на 12-нанометрового техпроцессе. Что касательно оперативной памяти, то ее в Redmi Max 98 будет 4 ГБ, а постоянной памяти — 64 ГБ.
К сожалению, никакой точной информации о том, когда устройство поступит в продажу нет, но что можно сказать точно — первое время телевизор будет доступен лишь на родине Xiaomi, в Китае.