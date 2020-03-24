Xiaomi представила почти 100-дюймовый 4K-телевизор за 220 тыс рублей

Если быть более точным, то Redmi Max 98 оснащен дисплеем размером 98 дюймов и оценен в немалые 200 тыс рублей. Зато за эту сумму телевизор может предложить 85-процентный охват цветового пространства NTSC, а также тем, что в основу устройства лег процессор, построенный на 12-нанометрового техпроцессе. Что касательно оперативной памяти, то ее в Redmi Max 98 будет 4 ГБ, а постоянной памяти — 64 ГБ.