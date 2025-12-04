Xiaomi представила Redmi TV X 2026 — MiniLED телевизор с 288 Гц от $350

Серия включает модели на 55, 65 и 75 дюймов и предлагает характеристики, которые раньше встречались только в более дорогом сегменте. Главная особенность — MiniLED-подсветка с 308, 384 и 512 локальными зонами соответственно.

Телевизоры поддерживают пиковую яркость 1200 нит, охват 94% DCI-P3, а также частоту 4K 144 Гц. Для киберспортивных режимов предусмотрен повышенный режим до 288 Гц при 2K или 1080p. Работают новинки на Xiaomi HyperOS 3, оснащены 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

За производительность отвечает четырехъядерный ARM Cortex-A73, а для консолей и ПК есть два полноценных HDMI 2.1. Поддерживаются Dolby Vision и Dolby Vision Gaming, Wi-Fi 6 и фирменная технология защиты глаз.

Стартовые цены выглядят демпингово: $350 (55”), $450 (65”) и $550 юаней (75”). Все модели уже доступны для предзаказа.