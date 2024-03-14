Xiaomi представила сверхдешевые MiniLED-телевизоры от 35 тыс рублей в Китае

Компания выпустила в Китае серию телевизоров MiniLED S65 и S55 по цене, от которой челюсть падает – от 35 тысяч рублей в пересчете!

А что с характеристиками? Очень даже на уровне! 144 Гц, пиковая яркость в 1200 нит, поддержка Dolby Vision и Dolby Atmos – просто здорово. Диагональ можно выбрать между 55 и 65 дюймами. Внутри стоит мощный современный процессор, памяти тоже прилично.