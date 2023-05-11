Телевизоры
11:53, 11 мая 2023
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Xiaomi представила в Китае 65-дюймовый телевизор с частотой 120 Гц всего за $390

Это почти что даром!

Xiaomi анонсировала и запустила в продажу сразу два новых телевизора — Xiaomi A55 и A65 Competitive Edition.

Устройства имеют металлический корпус и предлагают 4K-экраны с частотой обновления 120 Гц и глубиной цвета 10 бит. Благодаря этому потенциальные покупатели могут рассчитывать на более чёткую картинку, а также яркие и насыщенные цвета.

Обе модели оснащены парой 10-ваттных динамиков с поддержкой DTS-декодирования для обеспечения качественного звука. Внутри телевизоров находится четырёхъядерный процессор A35, а также 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутреннего накопителя.

Xiaomi представила в Китае 65-дюймовый телевизор с частотой 120 Гц всего за $390

ITHome

Но самое приятное в свежей серии — это цена. Так, за Xiaomi A55 с 55-дюймовым экраном просят $280, а за A65 с экраном на 65” — $390. Пока что устройства доступны лишь в Китае.

Источник:ITHome
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