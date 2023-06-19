Xiaomi представила в Китае новый 43-дюймовый телевизор дешевле 10 000 рублей

Сообщается, что новинка выполнена в металлическом корпусе и имеет диагональ 43 дюйма. Отношение экрана к корпусу составляет впечатляющие 96,7%. Устройство оснащено функцией 3D Noise Reduction, а также алгоритмами улучшения качества отображаемой картинки.

Разрешение экрана составляет FullHD при частоте обновления 60 Гц.

Телевизор имеет встроенные динамики мощностью 8 Вт каждый. Внутри устройства установлен четырёхъядерный 64-битный процессор. Для подключения к Интернету предусмотрены Wi-Fi с поддержкой 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также наличие двух USB-портов, пары HDMI, AV, порта для интернет-подключения, антенны и S/PDIF для проводного подключения.

И за всё это Xiaomi просит крайне адекватные 799 юаней (9400 рублей).