Xiaomi привезла в Россию новые модели «умных» телевизоров

Телевизоры поставляются с операционной системой Android TV и рядом предустановленных приложений: Youtube, Netflix, Prime Video. Технологии Chromecast и Miracast позволяют объединять носимые гаджеты с телевизором и проецировать с них контент.

Mi TV P1 получил углы обзора 178 градусов за счёт безрамочного дизайна и высокого соотношения размера корпуса и экрана. Благодаря этому обеспечивается реалистичное изображение. Экран поддерживает разрешение 4K UHD и Dolby Vision. В версии телевизора с 55-дюймовой диагональю, который выйдет в продажу чуть позже, изображение автоматически улучшается с помощью системы HDR10+. Также устройства поддерживают технологию MEMC — для плавности изображения при просмотре ресурсоёмкого контента.

По сообщениям производителя, стоимость Mi TV P1 43" составит 33 990 рублей. Модель с 55-дюймовой диагональю будет стоить 47 990 рублей. Также планируются к продаже телевизоры с диагональю 32 дюйма, по цене 20 990 рублей. Отмечается, что Mi TV P1 43" уже доступны для предзаказа на официальном сайте производителя.