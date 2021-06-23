Xiaomi привезла в Россию свой самый дорогой телевизор

Новинка оснащена QLED экраном на 75 дюймов с разрешением 4K и частотой обновления изображения 120 Гц. Mi TV Q1 получил поддержку технологий HDR10+ и Dolby Vision. Помимо прочего телевизор оснащен стереодинамиками с поддержкой Dolby Audio. Работает Mi TV Q1 75’ на базе процессора MediaTek MT9611 с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти. В качестве оболочки выступает Xiaomi PatchWall под управлением Android TV 10.

Россияне смогут приобрести самый дорогой телевизор Xiaomi в августе текущего года. Оценили Mi TV Q1 75’’ в 149 990 рублей.