Xiaomi привезла в Россию свой самый дорогой телевизор

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Сегодня в 09:38
Xiaomi привезла в Россию свой самый дорогой телевизорMi TV Q1 75’
Помимо анонса Redmi Note 10T и 10S китайский гигант Xiaomi представил на российском рынке и свой самый дорогой телевизор. Речь о 75-дюймовой модели Mi TV Q1.
Новинка оснащена QLED экраном на 75 дюймов с разрешением 4K и частотой обновления изображения 120 Гц. Mi TV Q1 получил поддержку технологий HDR10+ и Dolby Vision. Помимо прочего телевизор оснащен стереодинамиками с поддержкой Dolby Audio. Работает Mi TV Q1 75’ на базе процессора MediaTek MT9611 с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти. В качестве оболочки выступает Xiaomi PatchWall под управлением Android TV 10.
Россияне смогут приобрести самый дорогой телевизор Xiaomi в августе текущего года. Оценили Mi TV Q1 75’’ в 149 990 рублей.