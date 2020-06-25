Телевизоры
Сегодня 11:08
Xiaomi продала гигантский 98-дюймовый телевизор со скоростью почти 300 штук в минуту
Китайский техногигант в своем стиле
Уже несколько месяцев прошло с тех пор, как Xiaomi анонсировала, пожалуй, самый необычный девайс под брендом Redmi - 98-дюймовый телевизор Redmi Max 98. Практически сразу же компания начала рапортовать о заметной популярности новинки, но вот сейчас стало известно о новых успехах Xiaomi, связанных с огромным телевизором.
Так, в рамках запуска в продажу очередной партии гигантского устройства, компании удалось показать результат реализации в почти 300 штук в минуту. Таким образом, 1000 Redmi Max 98 было продано примерно за 3,5 минуты! Учитывая, что цена телевизора находится на уровне в 2 825 долларов, Xiaomi удалось в очередной раз продемонстрировать удивительные результаты.
Стоит отметить, что данная модель телевизора - не единственное устройство Redmi в сегменте TV и мониторов. Так, например, совсем недавно компания представила собственный недорогой 23,8-дюймовый монитор по цене в 84 доллара или 5 800 рублей.