Xiaomi продала гигантский 98-дюймовый телевизор со скоростью почти 300 штук в минуту

Уже несколько месяцев прошло с тех пор, как Xiaomi анонсировала, пожалуй, самый необычный девайс под брендом Redmi - 98-дюймовый телевизор Redmi Max 98. Практически сразу же компания начала рапортовать о заметной популярности новинки, но вот сейчас стало известно о новых успехах Xiaomi, связанных с огромным телевизором.