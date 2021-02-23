Xiaomi раскрыла скорый анонс нового почти 100-дюймового телевизора Redmi Max

Речь идёт о продолжении прошлогоднего Redmi Smart TV Max, диагональ экрана которого достигала 98 дюймов, пишет ITHome. При этом новая модель, согласно слухам, будет чуть меньше, что сделает её более практичной. Сообщается, что Redmi Max 2021 получит 87-дюймовый дисплей.