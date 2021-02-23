Телевизоры
Сегодня в 13:20
Xiaomi раскрыла скорый анонс нового почти 100-дюймового телевизора Redmi Max
Грядущая презентация обещает быть очень богатойна новинки
Китайский техногигант Xiaomi начал готовить поклонников к новому интересному анонсу. Судя по постеру компании, она уже в самое ближайшее время представит свой новый гигантский телевизор — почти 100-дюймовый Redmi Max.
Речь идёт о продолжении прошлогоднего Redmi Smart TV Max, диагональ экрана которого достигала 98 дюймов, пишет ITHome. При этом новая модель, согласно слухам, будет чуть меньше, что сделает её более практичной. Сообщается, что Redmi Max 2021 получит 87-дюймовый дисплей.
На данный момент нет точной информации, какие ещё характеристики станут отличительной особенностью телевизора.
Судя по всему, покажут девайс одновременно с флагманским смартфоном Redmi K40 и нотубуком RedmiBook Pro — 25 февраля 2021 года.