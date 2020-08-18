Xiaomi рассказала, как устроен ее прозрачный телевизор

На прошлой неделе Xiaomi провела масштабное мероприятие, в рамках которого анонсировала не только новые смартфоны Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra, но также и представила первый в мире серийный прозрачный телевизор. И именно о его устройстве компания и рассказала всем интересующимся.