Xiaomi рассказала, как устроен ее прозрачный телевизор
Так, для того, чтобы добиться прозрачности основной панели телевизора, Xiaomi была вынуждена перенести основные элементы питания и “мозги” девайса в его нижнюю часть — круглую подставку.
Также, при сборке устройства, китайский техногигант использовал RGBW-матрицу, которая имеет уникальный дизайн — одна половина такой панели покрыта пикселями, а другая остается прозрачной. При этом архитектура подобной матрицы настолько идеально просчитана, что пиксели остаются достаточно мелкими, чтобы их не было видно на обычном расстоянии.
Стоит отметить, что представители Xiaomi также заявили, что по подобной технологии можно производить не только OLED-телевизоры. но и более дешевые IPS-решения. Можно ли это считать за намек на скорый анонс удешевленной версии прозрачного телевизора — неизвестно.