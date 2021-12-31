Xiaomi Redmi TV 50" за 27 тысяч рублей — представлен самый дешёвый телевизор линейки

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Xiaomi Redmi TV 50" за 27 тысяч рублей — представлен самый дешёвый телевизор линейкиДа ещё и с поддержкой 120 Гц!
Осенью 2021 года Realme начала анонсировать свои новые недорогие телевизоры.
Начало линейке Redmi Smart TV X 2022 положили 55- и 65-дюймовые модели. Позднее компания представила 75-дюймовый вариант. Все эти устройства продавались лишь в Китае. И вот, теперь «дочка» Xiaomi анонсировала ещё один, на этот раз уже 50-дюймовый телевизор.
Стоит отметить, что новая модель ничем не уступает «старшим» вариантам. Здесь такая же IPS-матрица с разрешением 3840 х 2160 пикселей и 94%-охватом цветового пространства DCI-P3. Также новинка может похвастаться повышенной частотой обновления в 120 Гц и поддержкой технологии MEMC.
В основу девайса лёг чип MediaTek MTK 9650, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.
Цена телевизора — 360 долларов (27 тыс рублей). В Китае устройство можно заказать уже сегодня.
Источник: ITHome