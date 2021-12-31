Xiaomi Redmi TV 50" за 27 тысяч рублей — представлен самый дешёвый телевизор линейки

Начало линейке Redmi Smart TV X 2022 положили 55- и 65-дюймовые модели. Позднее компания представила 75-дюймовый вариант. Все эти устройства продавались лишь в Китае. И вот, теперь «дочка» Xiaomi анонсировала ещё один, на этот раз уже 50-дюймовый телевизор.

Стоит отметить, что новая модель ничем не уступает «старшим» вариантам. Здесь такая же IPS-матрица с разрешением 3840 х 2160 пикселей и 94%-охватом цветового пространства DCI-P3. Также новинка может похвастаться повышенной частотой обновления в 120 Гц и поддержкой технологии MEMC.