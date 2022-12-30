Xiaomi снизила цену на гигантский 70-дюймовый телевизор до чуть более 300 долларов в Китае

Компания представила 70-дюймовый Mi TV EA70, оценив устройство всего в 475 долларов (33 тыс рублей). Но ей и этого показалось мало — Xiaomi объявила о снижении цены на модель в Китае. Теперь устройство можно купить в Поднебесной всего за 315 долларов или 22 тыс рублей!

Телевизор имеет панель с разрешением 4K и металлический корпус. Девайс работает на четырёхъядерном процессоре, имеет 1,5 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ для хранения данных.

За программную сторону Mi TV отвечает MIUI for TV 3.0. Стоит отметить, что это не самый технологичный телевизор в линейке Xiaomi. Но 70 дюймов, да ещё и за 22 тыс рублей…