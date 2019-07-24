Xiaomi стала лидером по продажам телевизоров

Компания из раза в раз бьет все новые рекорды и завоевывает новые рынки. Исключением не стал и рынок телевизоров, на который компания пришла в далеком уже 2013 году. К слову, Xiaomi, в честь вхождения компании в список 500 крупнейших мировых брендов Fortune Global 500, устроила огромную распродажу своих же устройств, в рамках которой подешевели самые разнообразные продукты, включая и телевизоры.

Чуть ранее стало известно, что Xiaomi занимает 39% рынка телевизоров в Индии и очень быстрыми темпами завоевывает популярность в России. Так, компания в середине июня представила на российском рынке сразу три своих телевизора: на 32, 43 и 55 дюймов.