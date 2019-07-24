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Телевизоры
Сегодня 08:58

Xiaomi стала лидером по продажам телевизоров

Компания в очередной раз победила конкурентов
Xiaomi празднует новую победу на рынке телевизоров родного Китая. Согласно последним данным, основанным на анализе сразу трех исследовательских компаний, Xiaomi расположилась на первом месте китайского рынка телевизоров по итогам продаж в первой половине 2019 года.

Компания из раза в раз бьет все новые рекорды и завоевывает новые рынки. Исключением не стал и рынок телевизоров, на который компания пришла в далеком уже 2013 году. К слову, Xiaomi, в честь вхождения компании в список 500 крупнейших мировых брендов Fortune Global 500, устроила огромную распродажу своих же устройств, в рамках которой подешевели самые разнообразные продукты, включая и телевизоры.

Чуть ранее стало известно, что Xiaomi занимает 39% рынка телевизоров в Индии и очень быстрыми темпами завоевывает популярность в России. Так, компания в середине июня представила на российском рынке сразу три своих телевизора: на 32, 43 и 55 дюймов.

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