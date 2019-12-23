Xiaomi стала самым популярным производителем телевизором на крупнейшем рынке планеты

Так, согласно официальным данным генерального директора подразделения, продажи телевизоров Xiaomi в китайском регионе за первые 11 месяцев 2019 года оказались выдающимися и рекордными, что в свою очередь позволило компании еще сильнее укрепиться на первом месте на родном рынке.

Что интересно, китайский техногигант еще в июле текущего года возглавил рейтинг самых успешных поставщиков телевизоров в Китае — тогда продажи компании превысили 4 млн единиц техники. Судя по имеющимся данным, есть все шансы, что в целом за год поставки Mi TV в Китае превысят 10 млн единиц, что на данный момент является рекордом как компании, так и рынка.