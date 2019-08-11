Xiaomi убрала рекламу из прошивок телевизоров

Теперь пользователи сообщают, что при загрузке показывается только заставка со слоганом на китайском «Пусть все наслаждаются технологиями».

Компания Xiaomi является лидером телевизионного рынка в Китае и Индии. В России смарт-телевизоры Xiaomi начали продаваться с июня 2019 года.