Xiaomi убрала рекламу из прошивок телевизоров

Компания Xiaomi выпустила обновление прошивки для своих телевизоров Mi TV. Оно приносит приятное новшество — отсутствие рекламы. Об этом сообщили китайские пользователи Mi TV.
Ранее Xiaomi объясняла на своём сайте наличие рекламы в смарт-телевизорах как нечто само собой разумеющееся, отмечая, что рекламные видеоролики при загрузке нельзя удалить или как-то поменять.
Теперь пользователи сообщают, что при загрузке показывается только заставка со слоганом на китайском «Пусть все наслаждаются технологиями».
Компания Xiaomi является лидером телевизионного рынка в Китае и Индии. В России смарт-телевизоры Xiaomi начали продаваться с июня 2019 года.