Xiaomi выпустила сразу два 4К MiniLED-телевизора с 144 Гц экраном и оба сильно дешевле $1000

Xiaomi выпустила сразу два 4К MiniLED-телевизора с 144 Гц экраном и оба сильно дешевле $1000И такое бывает, да
Xiaomi расширила свою линейку телевизоров, представив две новые модели из серии S Pro с экранами 65 и 75 дюймов.
Оба телевизора оснащены 4K MiniLED-дисплеями с частотой обновления 144 Гц. Они предлагают яркость до 2200 нит, поддержку 10.7 млрд цветов, а также технологии Dolby Vision и Panorama Sound.
Основные характеристики включают в себя четырёхъядерный процессор A73, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутреннего накопителя.
Кроме того, телевизоры оборудованы металлическим корпусом, поддержкой Wi-Fi 6, двумя портами HDMI 2.1 и NFC-пультом дистанционного управления.
Что касается цен, то 65-дюймовая модель Xiaomi S Pro предлагается по стартовой цене $665, в то время как 75-дюймовая версия оценена в $930. Оба телевизора уже доступны для предзаказа на китайских онлайн-площадках.