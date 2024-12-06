Телевизоры
Опубликовано 06 декабря 2024, 08:07
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Xiaomi выпустила в Китае гигантский 75-дюймовый телевизор Redmi всего за 43 тыс рублей

Цена — бомба
В Китае начались продажи 75-дюймового телевизора Redmi Smart TV A75 2025 Energy-Saving Edition по цене 2999 юаней (около 43 000 рублей).
Xiaomi выпустила в Китае гигантский 75-дюймовый телевизор Redmi всего за 43 тыс рублей
© Gizmochina

Устройство привлекает сочетанием большого экрана, передовых технологий и низкой цены.

Телевизор может похвастаться 4K-дисплеем с разрешением 3840 × 2160 пикселей и частотой обновления 144 Гц, что идеально подходит для игр и просмотра динамичного контента.

Цветопередача обеспечивает высокую точность (ΔE≈2), а поддержка 10.7 млрд оттенков делает изображение ярким и насыщенным.

Xiaomi выпустила в Китае гигантский 75-дюймовый телевизор Redmi всего за 43 тыс рублей
© Gizmochina

Работу устройства обеспечивает система HyperOS в сочетании с процессором Cortex-A35 и графикой G31 MP2. Объем памяти — 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной.

Телевизор имеет двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, голосовое управление и основные протоколы экранного зеркалирования. Для подключения доступны HDMI, USB и Ethernet.

Звук обеспечивают два динамика мощностью 10 Вт с поддержкой DTS. Минимальные рамки и металлический корпус завершают стильный дизайн.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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