Xiaomi выпустила в Китае гигантский 75-дюймовый телевизор Redmi всего за 43 тыс рублей

Xiaomi выпустила в Китае гигантский 75-дюймовый телевизор Redmi всего за 43 тыс рублейЦена — бомба
Устройство привлекает сочетанием большого экрана, передовых технологий и низкой цены.
Телевизор может похвастаться 4K-дисплеем с разрешением 3840 × 2160 пикселей и частотой обновления 144 Гц, что идеально подходит для игр и просмотра динамичного контента.
Цветопередача обеспечивает высокую точность (ΔE≈2), а поддержка 10.7 млрд оттенков делает изображение ярким и насыщенным.
Работу устройства обеспечивает система HyperOS в сочетании с процессором Cortex-A35 и графикой G31 MP2. Объем памяти — 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной.
Телевизор имеет двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, голосовое управление и основные протоколы экранного зеркалирования. Для подключения доступны HDMI, USB и Ethernet.
Звук обеспечивают два динамика мощностью 10 Вт с поддержкой DTS. Минимальные рамки и металлический корпус завершают стильный дизайн.