Xiaomi выпустила в Китае гигантский 75-дюймовый телевизор Redmi всего за 43 тыс рублей

Работу устройства обеспечивает система HyperOS в сочетании с процессором Cortex-A35 и графикой G31 MP2. Объем памяти — 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной.

Телевизор имеет двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, голосовое управление и основные протоколы экранного зеркалирования. Для подключения доступны HDMI, USB и Ethernet.

Звук обеспечивают два динамика мощностью 10 Вт с поддержкой DTS. Минимальные рамки и металлический корпус завершают стильный дизайн.