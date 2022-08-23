Xiaomi выпустит сразу три «умных» телевизора с неприлично тонкими рамками вокруг экрана

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Xiaomi выпустит сразу три «умных» телевизора с неприлично тонкими рамками вокруг экранаИ с поддержкой 4К
Совсем скоро, 30 августа, Xiaomi представит ряд новинок в Индии. В том числе компания покажет свежую линейку «умных» телевизоров Smart TV X.
В Сети появилась информация, что серия будет представлено трёмя моделями: 43”, 50” и 55”. Все три варианта будут иметь 4К-разрешение, а также экстремально тонкие рамки вокруг дисплея. Также Xiaomi активно тизерит добавление в устройства функции «Zoom In».
Ожидается, что линейка Smart TV X придёт на смену прошлогодним Mi TV 5X. Новинкам приписывают поддержку Dolby Vision и HDR10+. При этом они, вроде как, получат аудиосистему общей мощностью 40 Вт.
На данный момент нет точной информации о стоимости грядущих новинок. Но вряд ли цена будет кусачей — большинство телевизоров Xiaomi в этом плане приятно радуют.