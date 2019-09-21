Xiaomi выставила свой 8К-телевизор в магазине до официального анонса

24 сентября Xiaomi планирует показать сразу три новых устройства и одно обновление фирменной прошивки — Mi Mix Alpha, Mi 9 Pro 5G, Mi TV Pro и MIUI 11. Но по всей видимости, компания не смогла удержаться и не поделиться со своими фанатами одной из своих новейших разработок — так, Xiaomi уже выставила Xiaomi Mi TV Pro в одном из своих официальных магазинов в Китае.