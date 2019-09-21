Xiaomi выставила свой 8К-телевизор в магазине до официального анонса

Причем компания не просто выставила телевизор как витринный образец, а вместе с этим предложила желающим оформить предварительный заказ, имея возможность “испытать” новинку в действии до его официального анонса. Предзаказ можно оформить до дня презентации — 24 сентября — причем все желающие должны оставить залог в размере 14 долларов. Зато в момент выкупа телевизора, все предзаказавшие получат в подарок динамик, который отдельно стоит 56 долларов.
По имеющимся данным, Xiaomi Mi TV Pro будет первым телевизором компании, разрешение которого составит 8K. Также новинка получит новую платформу Amlogic, производимую на базе 12-нанометрового техпроцесса. Помимо этого утечки утверждают, что корпус Mi TV Pro создан из алюминиевого сплава, рамки вокруг экрана будут минимальны, а задняя часть телевизора будет покрыта специальной 3D-текстурой из углеродного волокна.