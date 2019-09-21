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Телевизоры
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Xiaomi выставила свой 8К-телевизор в магазине до официального анонса

Таким образом компания собирает предзаказы на новый девайс
24 сентября Xiaomi планирует показать сразу три новых устройства и одно обновление фирменной прошивки — Mi Mix Alpha, Mi 9 Pro 5G, Mi TV Pro и MIUI 11. Но по всей видимости, компания не смогла удержаться и не поделиться со своими фанатами одной из своих новейших разработок — так, Xiaomi уже выставила Xiaomi Mi TV Pro в одном из своих официальных магазинов в Китае.

Причем компания не просто выставила телевизор как витринный образец, а вместе с этим предложила желающим оформить предварительный заказ, имея возможность “испытать” новинку в действии до его официального анонса. Предзаказ можно оформить до дня презентации — 24 сентября — причем все желающие должны оставить залог в размере 14 долларов. Зато в момент выкупа телевизора, все предзаказавшие получат в подарок динамик, который отдельно стоит 56 долларов.

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По имеющимся данным, Xiaomi Mi TV Pro будет первым телевизором компании, разрешение которого составит 8K. Также новинка получит новую платформу Amlogic, производимую на базе 12-нанометрового техпроцесса. Помимо этого утечки утверждают, что корпус Mi TV Pro создан из алюминиевого сплава, рамки вокруг экрана будут минимальны, а задняя часть телевизора будет покрыта специальной 3D-текстурой из углеродного волокна.

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