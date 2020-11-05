Яндекс.Маркет распродает телевизоры со скидками

65-дюймовый телевизор TCL L65P8SUS можно приобрести за 46 990 рублей вместо прежних 67 990 рублей.

А за 10 990 рублей можно ухватить Philips 32PHS6825 на 32 дюйма. Отметим, что без скидки его стоимость составляет 15 739 рублей.

43-дюймовый Samsung UE43TU7140U, в свою очередь, предлагается за 25 990 рублей вместо прежних 32 990 рублей.

За 89 990 рублей вместо прежних 114 990 рублей можно ухватить QLED Samsung QE55Q80TAU на 55 дюймов.

Со скидками можно встретить более 188 моделей. Ознакомиться со всеми предложениями можно по этой ссылке.