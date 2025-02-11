Яндекс выпустил второе поколение QLED ТВ Станций. Теперь с ИИ-улучшением цвета

Яндекс выпустил второе поколение QLED ТВ Станций. Теперь с ИИ-улучшением цветаГолосовое управление и контроль времени
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Телевизор доступен в четырех вариантах диагонали — 43, 50, 55 и 65 дюймов. Стоимость устройства начинается от 49 990 рублей, а максимальная цена достигает 84 990 рублей. Это первый телевизор Яндекса с QLED-экраном в среднем ценовом сегменте.
Технология AI Picture Quality анализирует картинку в реальном времени и автоматически регулирует цветопередачу, яркость и контрастность. Это позволяет делать изображение более четким и насыщенным. Функция работает со всеми видеофайлами, кроме защищенных от копирования.
Помимо этого, телевизор поддерживает разрешение 4K (Ultra HD), технологию MEMC для плавного воспроизведения динамичных сцен и стандарт HDR10. Яркость экрана составляет 450 кд/м².
Встроенная аудиосистема включает четыре динамика общей мощностью 34 Вт. Телевизор поддерживает Dolby Audio и использует фирменную настройку звука от Яндекса.
Обновленная операционная система YaOS X расширила возможности голосового управления. Теперь с Алисой можно взаимодействовать не только для включения каналов и регулировки громкости, но и для работы в браузере. Телевизор поддерживает голосовые команды для поиска информации, прокрутки страниц и просмотра истории запросов.
В новой версии появилась возможность ограничивать время просмотра для детей. Родители могут настроить ограничения, а если ребенок захочет продолжить просмотр, он может запросить разрешение через Алису. Взрослым придет уведомление в приложение «Дом с Алисой», где можно одобрить или отклонить запрос. Также можно установить пин-код, чтобы ребенок не смог выйти из детского аккаунта.
Яндекс увеличил срок службы всех ТВ Станций до пяти лет, включая модели предыдущего поколения. Это означает доступное сервисное обслуживание в авторизованных центрах в течение всего этого времени.