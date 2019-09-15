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Телевизоры
Сегодня 11:09

YouTube убивает свой интерфейс для телевизоров

Пользователям предлагается переходить из браузера в специальное приложение

Команда популярного видеосервиса Youtube объявила о скором закрытии «ленивого» веб-интерфейса Youtube, предназначенного для телевизоров.

Данная версия Youtube находится по адресу youtube.com/tv. Сейчас при открытии данной ссылки выдаётся сообщение, о скором закрытии этой версии Youtube и предложением проверить на телевизоре магазин приложений, чтобы найти соответствующее приложение Youtube.

Впрочем стандартная версия Youtube на youtube.com всё ещё останется доступна и для телевизоров. Смарт-телевизоры начали выпускаться с поддержкой специальной версии YouTube с 2013 года.

Как полагают специалисты, такой шаг администрации сервиса должен побудить производителей телевизоров перестать игнорировать полноценное приложение Youtube для таких устройств.

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