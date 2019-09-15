YouTube убивает свой интерфейс для телевизоров

Команда популярного видеосервиса Youtube объявила о скором закрытии «ленивого» веб-интерфейса Youtube, предназначенного для телевизоров.
Данная версия Youtube находится по адресу youtube.com/tv. Сейчас при открытии данной ссылки выдаётся сообщение, о скором закрытии этой версии Youtube и предложением проверить на телевизоре магазин приложений, чтобы найти соответствующее приложение Youtube.
Впрочем стандартная версия Youtube на youtube.com всё ещё останется доступна и для телевизоров. Смарт-телевизоры начали выпускаться с поддержкой специальной версии YouTube с 2013 года.
Как полагают специалисты, такой шаг администрации сервиса должен побудить производителей телевизоров перестать игнорировать полноценное приложение Youtube для таких устройств.