YouTube убивает свой интерфейс для телевизоров

Впрочем стандартная версия Youtube на youtube.com всё ещё останется доступна и для телевизоров. Смарт-телевизоры начали выпускаться с поддержкой специальной версии YouTube с 2013 года.

Как полагают специалисты, такой шаг администрации сервиса должен побудить производителей телевизоров перестать игнорировать полноценное приложение Youtube для таких устройств.