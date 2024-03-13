YouTube улучшил интерфейс своего приложения для телевизоров

Новый вид уменьшает размер видеоплеера, чтобы освободить место для описания, комментариев и других элементов. Это не станет новым стандартом YouTube, так как многие пользователи предпочитают полноэкранный режим, но вы сможете легко перейти к более интерактивному интерфейсу из стандартного экрана воспроизведения видео.

Дизайнеры YouTube начали работу над изменениями с целью уменьшения размера видеоплеера и упрощения взаимодействий. Они создали несколько прототипов с разной сложностью и собрали обратную связь от пользователей, чтобы выбрать наилучший подход. Именно таким образом был выбран новый опыт использования YouTube на телевизорах.

Перемещая интерактивные функции в правую часть экрана, YouTube также делает новые шаги в развитии шопинга на телевизионных устройствах. Появится раздел «продукты в этом видео», когда авторы будут показывать товары в своем контенте. Однако, YouTube пока не позволяет совершать покупки прямо на телевизоре; вместо этого приложение отобразит QR-код, который вы сможете отсканировать на своем телефоне для завершения покупки.