YouTube: всё меньше людей смотрят сервис на телефонах

По словам Мохана, телевизоры используются для просмотра разнообразного контента, включая шорты, подкасты, прямые трансляции, спорт, комедии-ситкомы, ток-шоу и т.д. Ежедневно просмотры на телевизорах достигают в среднем более 1 млрд часов.

Кроме того, YouTube переносит на телевизоры некоторые из своих лучших функций, включая функцию второго экрана, позволяющую зрителям использовать свои телефоны для взаимодействия с видео, что позволяет оставлять комментарии и покупать товары. Другая новая функция, называемая Watch With (смотреть с), позволяет пользователям YouTube давать живые комментарии и реагировать на игры и события в реальном времени. Эта функция была протестирована в 2024 году и будет продолжать тестироваться на других площадках и типах контента в будущем.