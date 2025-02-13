Телевизоры
Опубликовано 13 февраля 2025, 05:15
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YouTube: всё меньше людей смотрят сервис на телефонах

Компания адаптирует свою платформу под телевизоры
В блоге видеохостинга YouTube появилась статья, посвящённая 20-летию платформы. Как рассказал в блоге генеральный директор YouTube Нил Мохан, платформа всё больше завоёвывает популярность в качестве сервиса потокового вещания в США, особенно на телевизорах, которые заменили мобильные телефоны как основное средство просмотра.
YouTube: всё меньше людей смотрят сервис на телефонах
© Natanaelginting / Freepik

По словам Мохана, телевизоры используются для просмотра разнообразного контента, включая шорты, подкасты, прямые трансляции, спорт, комедии-ситкомы, ток-шоу и т.д. Ежедневно просмотры на телевизорах достигают в среднем более 1 млрд часов.

Кроме того, YouTube переносит на телевизоры некоторые из своих лучших функций, включая функцию второго экрана, позволяющую зрителям использовать свои телефоны для взаимодействия с видео, что позволяет оставлять комментарии и покупать товары. Другая новая функция, называемая Watch With (смотреть с), позволяет пользователям YouTube давать живые комментарии и реагировать на игры и события в реальном времени. Эта функция была протестирована в 2024 году и будет продолжать тестироваться на других площадках и типах контента в будущем.

Источник:YouTube
Автор:Андрей Кадуков
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