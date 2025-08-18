15 минут на реакцию: В Подмосковье ужесточили контроль за управляющими компаниями

Датчики передают данные о работе коммунального хозяйства в режиме реального времени. При возникновении неполадок информация сразу поступает в центр мониторинга, а затем — в аварийные службы и чат-боты для оповещения жителей. Управляющие компании теперь обязаны сообщать о проблемах в течение 15 минут после их обнаружения, пишет 360.ru.

В центре работают 19 специалистов: диспетчеры, аналитики и представители ресурсоснабжающих организаций. Они следят не только за авариями, но и за уборкой снега, состоянием подвалов и другими аспектами работы ЖКХ. В будущем систему планируют усовершенствовать с помощью искусственного интеллекта, который сможет прогнозировать сроки устранения неисправностей.

По словам Воробьёва, в регионе продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры: заменяют трубы, устанавливают новые котельные и автоматические системы управления. Это должно снизить количество аварий и сделать работу ЖКХ более прозрачной для жителей.