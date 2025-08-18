В России
15 минут на реакцию: В Подмосковье ужесточили контроль за управляющими компаниями

Новый центр контролирует аварии в режиме реального времени
С 1 августа в Московской области заработал Центр управления ЖКХ, который круглосуточно отслеживает состояние коммунальных систем. Как сообщил губернатор Андрей Воробьёв, новая система позволяет оперативно реагировать на аварии благодаря сети из 2,4 тысячи датчиков на котельных и 1,3 тысячи — на тепловых пунктах.
Датчики передают данные о работе коммунального хозяйства в режиме реального времени. При возникновении неполадок информация сразу поступает в центр мониторинга, а затем — в аварийные службы и чат-боты для оповещения жителей. Управляющие компании теперь обязаны сообщать о проблемах в течение 15 минут после их обнаружения, пишет 360.ru.

В центре работают 19 специалистов: диспетчеры, аналитики и представители ресурсоснабжающих организаций. Они следят не только за авариями, но и за уборкой снега, состоянием подвалов и другими аспектами работы ЖКХ. В будущем систему планируют усовершенствовать с помощью искусственного интеллекта, который сможет прогнозировать сроки устранения неисправностей.

По словам Воробьёва, в регионе продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры: заменяют трубы, устанавливают новые котельные и автоматические системы управления. Это должно снизить количество аварий и сделать работу ЖКХ более прозрачной для жителей.

