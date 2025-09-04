29.5% россиян работают исключительно на компьютерах и смартфонах работодателя

29.5% россиян работают исключительно на компьютерах и смартфонах работодателяЛичные гаджеты повышают риски безопасности
© Ferra.ru
По итогам опроса более чем 1400 пользователей выяснилось, что 29,1% работают только на личных устройствах, а большинство, то есть 41,4%, совмещают оба варианта. Основные причины выбора собственных компьютеров и смартфонов связаны с возможностью полной настройки (42%), удобством при работе в офисе и удалённо (23%), а также более высокой производительностью (20%) по сравнению с корпоративными аналогами.
Однако подобная гибкость несёт риски. У 41,5% сотрудников настройкой и безопасностью занимаются они сами. Примерно у каждого шестого (17%) в компании вообще нет ответственных за защиту данных. В результате значительная часть устройств остаётся без контроля специалистов.
Исследование показало, что только у 52% респондентов рабочие файлы хранятся на служебных компьютерах, ещё у 12% — в корпоративных облаках. Остальные 36% держат документы на личных устройствах или в сторонних сервисах. Это создаёт угрозу утечек и сбоев.
Фактические риски подтверждаются статистикой: 46% тех, кто применяет личные устройства в работе, уже сталкивались с проблемами. Среди них потеря данных и поломка устройств (19%), необходимость ремонта за свой счёт (11%), заражение вирусами (6%) и утечки информации (4%).
Те, кто работает исключительно на корпоративной технике, сообщают о подобных случаях почти на 20% реже. Это указывает на то, что централизованный контроль снижает риски и делает работу более стабильной.