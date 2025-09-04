29.5% россиян работают исключительно на компьютерах и смартфонах работодателя

Однако подобная гибкость несёт риски. У 41,5% сотрудников настройкой и безопасностью занимаются они сами. Примерно у каждого шестого (17%) в компании вообще нет ответственных за защиту данных. В результате значительная часть устройств остаётся без контроля специалистов.

Исследование показало, что только у 52% респондентов рабочие файлы хранятся на служебных компьютерах, ещё у 12% — в корпоративных облаках. Остальные 36% держат документы на личных устройствах или в сторонних сервисах. Это создаёт угрозу утечек и сбоев.