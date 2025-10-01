В России
Опубликовано 01 октября 2025, 23:15
1 мин.

2ГИС начал показывать AR-маршруты внутри ТЦ в Москве и Санкт-Петербурге

Планируется расширение функций на другие города и магазины
Российский картографический сервис 2ГИС выпустил обновление мобильного приложения с поддержкой дополненной реальности (AR) для навигации в торговых центрах. В настоящее время доступны AR-маршруты для Москвы и Санкт-Петербурга.
2ГИС начал показывать AR-маршруты внутри ТЦ в Москве и Санкт-Петербурге

© 2ГИС

Пресс-служба 2ГИС заявила, что AR-навигация облегчает поиск в торговых центрах и экономит время. Также говорится о том, что на данный момент «2ГИС — единственный геосервис в России с технологией AR-навигации внутри ТЦ».

Чтобы испоьзовать функцию AR-навигации, нужно создать пешеходный маршрут в приложении, который начинается или заканчивается в торговом центре. Внутри центра следует активировать режим AR и направить камеру смартфона на вывески. На экране появится синяя стрелка, указывающая путь. Для работы функции требуется только подключение к интернету, GPS и другие системы геолокации не нужны.

Сейчас навигация с дополненной реальностью доступна в Москве и Санкт-Петербурге в торговых центрах «Авиапарк», «Афимолл», «Европейский» и «Галерея» в Санкт-Петербурге. В будущем планируется расширение охвата на другие города и торговые объекты.

Источник:2ГИС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Россия
,
#В России
,
#2GIS
,
#функции
,
#AR