2ГИС представил навигатор с особенностями езды для мотоциклистов

Новый инструмент рассчитывает маршруты с учётом средней скорости мотоцикла, поддерживает транспортные системы CarPlay от Apple и Android Auto от Google для отображения маршрута, как на дисплее мотоцикла, если медиа-система машины поддерживает это, так и на часах Apple Watch. Это сделано для удобства, чтобы мотоциклист не доставал телефон.

Доработанные голосовые подсказки включают в себя предупреждения о камерах видеофиксации нарушений дорожного движения и отображают ограничения скорости на участках дорог. Функционал доступен в последних версиях мобильных приложений, при этом водителям скутеров и мопедов рекомендуется использовать режим езды на самокате.