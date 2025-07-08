2ГИС представил навигатор с особенностями езды для мотоциклистов

Опубликовано 08 июля 2025, 23:151 мин.
2ГИС представил навигатор с особенностями езды для мотоциклистовПросматривать можно на разных устройствах
Российский картографический сервис 2ГИС представил навигатор для мотоциклистов, учитывающий особенности этого вида транспорта, такие как движение между полосами.
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Новый инструмент рассчитывает маршруты с учётом средней скорости мотоцикла, поддерживает транспортные системы CarPlay от Apple и Android Auto от Google для отображения маршрута, как на дисплее мотоцикла, если медиа-система машины поддерживает это, так и на часах Apple Watch. Это сделано для удобства, чтобы мотоциклист не доставал телефон.
Доработанные голосовые подсказки включают в себя предупреждения о камерах видеофиксации нарушений дорожного движения и отображают ограничения скорости на участках дорог. Функционал доступен в последних версиях мобильных приложений, при этом водителям скутеров и мопедов рекомендуется использовать режим езды на самокате.
Источник:2ГИС
Автор:Андрей Кадуков
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