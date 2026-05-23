34 региона России хотят провести ДЭГ на сентябрьских выборах

«На текущий момент 34 региона подали заявление на проведение ДЭГ в текущем избирательном цикле. Больше регионов не будет, меньше может быть», — подчеркнула Булгакова. Такая оговорка намекает, что окончательное решение о допуске к онлайн-голосованию примет ЦИК после тщательной проверки готовности каждого региона.

В 2025 году из 34 поданных заявок ЦИК одобрил только 23 региона, исходя из внешних вызовов и полной готовности субъектов. Тогда четыре региона — Самарская, Курганская, Магаданская области и Северная Осетия — впервые применили ДЭГ. Система охватила более 17 миллионов избирателей и работала в 280 избирательных кампаниях.

Дистанционное электронное голосование в России развивается с 2019 года, когда его впервые опробовали на выборах в Мосгордуму. Для участия требуется подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.