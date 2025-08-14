34% россиян поддерживают создание сотовых тарифов для пожилых и инвалидов

Исследование показало, что большинство участников опроса (38%) считают, что в России пока недостаточно внимания уделяется созданию инклюзивных цифровых решений. Лишь 9% уверены, что потребности людей с ОВЗ учитываются, а остальные просто не знают о подобных инициативах. При выборе тарифа для себя 29% респондентов отмечают важность функций, учитывающих особенности слабовидящих и слабослышащих.

Респонденты выделили несколько проблем, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями при использовании мобильных устройств. 35% считают критичным отсутствие специализированных функций, таких как голосовой ввод, экранные дикторы и субтитры. Ещё 33% обращают внимание на сложную навигацию и управление, 17% - на неадаптированный интерфейс, включая мелкий шрифт и плохую контрастность, а 9% - на отсутствие субтитров при воспроизведении аудио.

Идея отдельного тарифа с упрощёнными функциями получила позитивный отклик: 34% опрошенных считают её крайне важной, а 31% хотят, чтобы операторы продолжали развивать и другие тарифы и сервисы. Потенциальный спрос достаточно высок: 18% заявили, что сами использовали бы такой тариф, 25% выбрали бы его для пожилого родственника, а 15% - для близкого человека с инвалидностью.

Респонденты отметили ключевые функции таких тарифов. Наибольшей популярностью пользуется возможность оформить сим-карту, не выходя из дома (50%), безлимитный доступ к приложениям для слабовидящих и слабослышащих (19%) и безлимит на мессенджеры (14%).

Опрос проводился в июле и августе 2025 года, в нём приняли участие 109 397 человек по всей России.