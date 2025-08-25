461 тысяча часов сэкономлена: как ИИ меняет госуслуги Подмосковья

Высвобождённое время чиновников планируется направить на непосредственную работу с проблемами населения. Губернатор подчеркнул, что, несмотря на активное внедрение технологий, ИИ не заменит личного взаимодействия между управленцами и жителями. Персональная коммуникация остаётся ключевым компонентом, который сохранят при любых преобразованиях, пишет 360.ru.

В регионе продолжается реализация трансформационных проектов. Из 470 инициатив в 18 различных сферах уже воплощён в жизнь 61 проект. Эта работа ведётся для повышения удобства жителей и экономии их времени. Процесс трансформации является непрерывным и направлен на поиск умных решений для всей области.

Воробьёв отметил, что важно избегать формализма и помнить о командной работе. Настрой и вовлечённость сотрудников имеют принципиальное значение для успеха изменений.