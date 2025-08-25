В России
Опубликовано 25 августа 2025, 16:17
1 мин.

461 тысяча часов сэкономлена: как ИИ меняет госуслуги Подмосковья

Высвободившееся время чиновники обещают потратить на решение проблем населения
Власти Московской области сообщают о результатах внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в работу госорганов. По словам губернатора Андрея Воробьёва, использование технологий позволило сэкономить 461 тысячу рабочих часов сотрудников. Это стало возможным благодаря оптимизации рутинных процессов и отказу от избыточной бумажной работы.
Высвобождённое время чиновников планируется направить на непосредственную работу с проблемами населения. Губернатор подчеркнул, что, несмотря на активное внедрение технологий, ИИ не заменит личного взаимодействия между управленцами и жителями. Персональная коммуникация остаётся ключевым компонентом, который сохранят при любых преобразованиях, пишет 360.ru.

В регионе продолжается реализация трансформационных проектов. Из 470 инициатив в 18 различных сферах уже воплощён в жизнь 61 проект. Эта работа ведётся для повышения удобства жителей и экономии их времени. Процесс трансформации является непрерывным и направлен на поиск умных решений для всей области.

Воробьёв отметил, что важно избегать формализма и помнить о командной работе. Настрой и вовлечённость сотрудников имеют принципиальное значение для успеха изменений.