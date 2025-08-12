50 новых технологий для энергонакопителей разработают в России

Как отметил директор департамента машиностроения для ТЭК Михаил Кузнецов, проект поможет достичь технологического суверенитета в производстве литий-ионных аккумуляторов и создать задел для прорыва в постлитиевых технологиях. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Новые энергетические и атомные технологии», запущенного в конце 2024 года.

Основное внимание уделяется инновационным решениям для хранения энергии. По словам Кузнецова, это не только укрепит энергобезопасность страны, но и откроет новые экспортные возможности.

Проект охватывает весь спектр технологий — от отдельных компонентов до готовых систем накопления энергии.