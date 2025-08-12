50 новых технологий для энергонакопителей разработают в России

Опубликовано 12 августа 2025, 21:431 мин.
50 новых технологий для энергонакопителей разработают в РоссииВключая альтернативы литий-ионным батареям
В Минпромторге России сообщили о планах создания 50 новых видов оборудования и компонентов для систем накопления энергии. Эти разработки станут частью федерального проекта, направленного на технологическое развитие энергетического сектора.
Как отметил директор департамента машиностроения для ТЭК Михаил Кузнецов, проект поможет достичь технологического суверенитета в производстве литий-ионных аккумуляторов и создать задел для прорыва в постлитиевых технологиях. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Новые энергетические и атомные технологии», запущенного в конце 2024 года.
Основное внимание уделяется инновационным решениям для хранения энергии. По словам Кузнецова, это не только укрепит энергобезопасность страны, но и откроет новые экспортные возможности.
Проект охватывает весь спектр технологий — от отдельных компонентов до готовых систем накопления энергии.