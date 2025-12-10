70% россиян умеют распознавать ИИ-контент в интернете

82% пользователей отмечают, что за последний год объем такого контента в интернете значительно вырос, а для 65% встреча с ним стала ежедневной. Чаще всего пользователи сталкиваются с изображениями, видео и текстами, сгенерированными нейросетями.

Ключевыми признаками ИИ-контента опрошенные называют слишком идеальный или «стерильный» визуал (20%), излишне гладкий стиль текста (14%), шаблонные фразы (13%), фактические ошибки (13%) и странные детали в изображениях (13%).

При этом попытки брендов скрыть использование ИИ вызывают негативную реакцию у 56% аудитории. Для 26% респондентов отсутствие маркировки является сигналом нечестности компании. Только 16% считают использование технологий приемлемым, если этот факт открыто указан.

Несмотря на критичное восприятие аудитории, бизнес активнее внедряет генеративные технологии. Доля новых брифов, содержащих пункт о создании контента с помощью ИИ, выросла с 15% в 2024 году до 35−40% в 2025. Наиболее активны представители малого и среднего бизнеса (около 40% обращений), которые стремятся снизить издержки. Также технологии активно используют e-commerce-компании (15%) и IT-сектор (11%).

Опрос проводился с 27 ноября по 4 декабря 2025 года и охватил более 127 тысяч пользователей.