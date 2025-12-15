84% домов в Подмосковье перешли на новую систему оплаты ЖКХ

Губернатор Андрей Воробьев отметил, что первые дома начали переходить на новую систему в 2013 году, тогда в ЕИРЦ было переведено 18 миллионов квадратных метров жилья. Сегодня площадь обслуживаемых квартир достигла 237 миллионов квадратных метров, что составляет 84% всего жилого фонда Подмосковья, пишет 360.ru.

В 2026 году планируется продолжить активное внедрение системы. Воробьев подчеркнул, что ЕИРЦ доказал свою эффективность, но для удобства жителей необходимо расширять сеть офисов и обеспечивать качественную обратную связь.

Кроме того, губернатор обратил внимание на важность точности данных в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги.