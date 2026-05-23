Опубликовано 23 мая 2026, 18:30
99% москвичей пользуются цифровыми сервисами

Москвичи уверенно освоили электронные сервисы социальных госуслуг, а сложности возникают в исключительно редких случаях. Об этом в интервью ТАСС сообщила председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.
По данным Департамента информационных технологий Москвы, в 2025 году на одного москвича в среднем приходилось до 4 цифровых устройств. Более того, 99% жителей столицы пользуются хотя бы одним видом цифровых сервисов и приложений.

«Говорить о том, что есть какая-то целевая группа, которая требует особого внимания, не приходится. В отдельных, исключительно редких случаях могут возникнуть сложности, тогда точно помогут в центре государственных услуг», — подчеркнула Шинкарук.

В столице работает проект «Московское долголетие», в рамках которого пожилым людям помогают осваивать цифровые сервисы. Им показывают, как пользоваться порталом госуслуг Москвы и его продуктами, оказывают помощь в конкретных ситуациях — при оплате ЖКУ или открытии доступа к электронной медицинской карте. Получается, что даже старшее поколение не остается за бортом цифровизации.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
